Кулеба - критикам контрнаступу: навіть ті, хто сумнівається, з часом починають сподіватися [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба знову відреагував на критику українського контрнаступу.
"Ми спокійно ставимося до подібних заяв. На думку неназваних чиновників, генералів і аналітиків, Україна повинна була припинити своє існування протягом трьох-десяти днів у лютому 2022 року. Тепер вони припускають, що Україна не зможе так швидко повернути собі всі свої території. Це говорить про те, що навіть ті, хто сумнівається, з часом починають сподіватися", - заявив він.
Міністр додав, що "востаннє американці стикалися з таким рівнем бойових дій і вогневої потужності в Нормандії".
"Я хочу сказати, що аналітики мають бути більш обережними у своїх прогнозах і довгострокових передбаченнях", - наголосив Кулеба.
При цьому він заявив, що Україні не потрібно нічого доводити.
"Наш успіх винагородить оптимістів і погубить репутацію тих, хто сумнівається. А ось що нам потрібно, так це більше довгострокових можливостей для досягнення більш короткострокових результатів. Ніколи не недооцінюйте Україну. Будьте впевнені в собі. Майте терпіння. Перемога - це важка праця", - наголосив він.
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