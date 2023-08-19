Резніков відреагував на чутки про відставку [ Редагувати ]
Міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на чутки про свою відставку та нібито можливе призначення послом в Британію.
Резніков наголосив, що подібні рішення приймає очільник держави. Водночас додав, що звільнитись може й сам, якщо "уже не буде сил та почуття гумору сміятись над людьми, які бажають його відставки".
"Коли ми з президентом в серпні 2021 року обговорювали його пропозицію (щодо посади - ред.), він знав, що це не було моєю мрією. Ми одразу обговорили, що це - тимчасова історія для мене. Я не є людиною, яка хоче бути чиновником все своє життя. В мене немає політичних амбіцій. Він знає про мої плани та бажання читати лекції та займатись приватною практикою", - підкреслив міністр оборони.
Резніков також не впевнений, що погодився б посісти посаду посла, якби отримав таку пропозицію.
"Тут не питання "куди?", а питання "щоб що?". Я - людина проєкту, от якщо є завдання - то виконаю його. Просто так отримати якусь посаду мені не цікаво, тому що ти все одно залишаєшся на публічній службі. А це - дуже невдячна історія, ти отримуєш тільки "на горіхи", - зазначив міністр.
по темі
Українські пілоти, інженери та техніки вже розпочали навчання на американських винищувачах F-16. До програми навчання також входить навчання з англійської мови, адже базового рівня недостатньо
У суботу, 19 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" під час трансляції прямо зі Швеції президент України розповів про деталі візиту до країни-партнера
У суботу, 19 серпня, президент України Володимир Зеленський, в рамках свого візиту до Швеції, зустрівся з прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном
У суботу, 19 серпня, президент України Володимир Зеленський прибув до Швеції разом з першою леді
Президент України Володимир Зеленський підписав закони, які передбачають звільнення від податків імпорту антидронових рушниць та тепловізорів