Міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на чутки про свою відставку та нібито можливе призначення послом в Британію.

Резніков наголосив, що подібні рішення приймає очільник держави. Водночас додав, що звільнитись може й сам, якщо "уже не буде сил та почуття гумору сміятись над людьми, які бажають його відставки".

"Коли ми з президентом в серпні 2021 року обговорювали його пропозицію (щодо посади - ред.), він знав, що це не було моєю мрією. Ми одразу обговорили, що це - тимчасова історія для мене. Я не є людиною, яка хоче бути чиновником все своє життя. В мене немає політичних амбіцій. Він знає про мої плани та бажання читати лекції та займатись приватною практикою", - підкреслив міністр оборони.

Резніков також не впевнений, що погодився б посісти посаду посла, якби отримав таку пропозицію.

"Тут не питання "куди?", а питання "щоб що?". Я - людина проєкту, от якщо є завдання - то виконаю його. Просто так отримати якусь посаду мені не цікаво, тому що ти все одно залишаєшся на публічній службі. А це - дуже невдячна історія, ти отримуєш тільки "на горіхи", - зазначив міністр.