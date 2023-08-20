Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з Королем Швеції Карлом XVI Густавом та Королевою Швеції Сільвією у межах візиту до Королівства Швеція.

Глава держави висловив подяку Швеції за всебічну підтримку України в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність.

Високо цінуємо потужну допомогу Швеції за всіма можливими напрямами. Це вагомий внесок у боротьбу українців за свободу та європейське майбутнє.

Зеленський відзначив підтримку з боку Швеції українців, які були змушені тікати, рятуючись від російської агресії.

Володимир та Олена Зеленські розповіли королівському подружжю про наслідки розпочатої росією війни проти України.

Нагадаємо, під час візиту президента Зеленського до Стокгольма Україна та Швеція домовились про спільне виробництво БМП CV-90 і навчання українських пілотів на шведських винищувачах Saab JAS-39 Gripen.