Зеленські побували на аудієнції у королівського подружжя Швеції (фото) [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з Королем Швеції Карлом XVI Густавом та Королевою Швеції Сільвією у межах візиту до Королівства Швеція.
Глава держави висловив подяку Швеції за всебічну підтримку України в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність.
Високо цінуємо потужну допомогу Швеції за всіма можливими напрямами. Це вагомий внесок у боротьбу українців за свободу та європейське майбутнє.
Зеленський відзначив підтримку з боку Швеції українців, які були змушені тікати, рятуючись від російської агресії.
Володимир та Олена Зеленські розповіли королівському подружжю про наслідки розпочатої росією війни проти України.
Нагадаємо, під час візиту президента Зеленського до Стокгольма Україна та Швеція домовились про спільне виробництво БМП CV-90 і навчання українських пілотів на шведських винищувачах Saab JAS-39 Gripen.
по темі
Отримання "Гріпенів" для захисту нашого неба - ключова тема сьогоднішніх переговорів Володимира Зеленського у Швеції. Коли Україна зможе звести нанівець перевагу росіян у небі?
Україна та Швеція домовляються про спільне виробництво бойової машини піхоти CV-90. Сьогодні про це на спільному брифінгу з главою уряду Швеції Ульфом Крістенсеном повідомив Володимир Зеленський
Українські пілоти проходять навчання на шведських винищувачах Saab JAS-39 Gripen. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Швеції
Швеція братиме активну участь у повоєнній відбудові України. Нещодавно уряд Швеції ухвалив кількарічну Стратегію щодо співпраці у сфері відбудови та реформ в Україні, яка передбачає залучення приватного капіталу для відновлення
Ці машини країна нам вже надавала як військову допомогу. І вони вже виборюють перемогу України на фронті.