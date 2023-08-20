Голова Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус заявив, що у Чернігові збільшилася кількість постраждалих громадян унаслідок російського ракетного удару до 148 людей. У лікарні залишається 41 пацієнт.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Ворог учора забрав життя семи людей. І ще 148 людей звернулися за медичною допомогою, або були доставлені із пораненнями у лікарні.

Також голова ОВА зазначив, що станом на цей ранок 41 особа залишається в лікарні. У медзакладах міста було прооперовано 15 громадян.

Наразі активно ведуться роботи з розчищення у центрі міста після ракетної атаки, працює комунальна техніка.

Крім того, триває обстеження будинків та установ, документуються наслідки російського терористичного удару по мирному місту.

Чаус також повідомив, що пошкодження отримали понад 500 помешкань - це понад 60 будинків, які знаходилися поряд із місцем, куди поцілила ворожа ракета.