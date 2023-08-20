У рф прогримів вибух через атаку БПЛА, в підмосков'ї закрили аеропорти [ Редагувати ]
У ніч проти 20 серпня, у Курську (рф) пролунав вибух на вокзалі, попередньо через попадання в будівлю безпілотника. Крім того, у московській області також помітили невідомі дрони, через що призупинили прийом та виліт літаків в аеропортах.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та губернатор Курської області Роман Старовойт.
У місцевих пабліках повідомляють, що у Курську сталася атака безпілотника. Так, начебто він поцілив у дах будівлі залізничного вокзалу, після чого стався вибух.
Внаслідок події виникла пожежа, на місці працюють екстрені служби.
Відомо про щонайменше п'ятьох постраждалих. російська влада як зазвичай звинувачує Україну в скоєнні атаки.
Атака українського безпілотника в Курську. За попередньою інформацією він врізався в дах будівлі залізничного вокзалу, після чого на даху виникла пожежа. П'ятеро людей отримали легкі поранення від уламків скла, - заявив губернатор Курської області Роман Старовойт.
Також у мережі опублікували відео з місця НП у Курську.
Крім того, у московській області в аеропортах Домодєдово та Внуково нібито через небезпеку атаки БПЛА ввели план "Килим", тимчасово затримавши рейси на виліт та на приліт.
Зазвичай такий план запроваджується у випадках, коли у небі фіксують невідомі чи небезпечні об'єкти.
Пізніше влада москви пояснила ситуацію з тимчасовим закриттям аеропортів роботою ППО по невідомих дронах.
Як заявив мер столиці країни-агресора Сергій Собянін, вночі було "здійснено спробу" прольоту безпілотника на москву на південному напрямку, і нібито БПЛА був ліквідований силами ППО.
У російському міністерстві оборони пізніше заявили про "припинення спроби" здійснити атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території москви та московської області. Це сталося 20 серпня близько 04:00 за місцевим часом. У "нальоті" дрона у рф зазвичай звинуватили Україну.
Силами ППО було виявлено безпілотний літальний апарат, який летів над територією Ступінського району московської області у напрямку міста москви.
У відомстві розповіли, що БПЛА був "пригнічений" засобами РЕБ, після чого дрон "зазнав аварії в безлюдному районі", і потерпілих та руйнувань немає.
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