Як виїхати за кордон з домашньою твариною: інструкція [ Редагувати ]
Українці можуть виїхати за кордон з домашніми улюбленцями, але для цього слід підготувати спеціальні документи та зробити щеплення тварині. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.
Країни мають різні правила перетину кордон з домашніми тваринами. З ними можна ознайомитись за посиланням.
Після цього слід відвідати лікаря ветеринарної медицини, щоб зробити тварині чіпування та щеплення проти сказу (можна робити з 12 тижнів віку тварини).
При цьому ідентифікація тварин повинна бути зроблена ранішеніж вакцинація проти сказу. ЦІ дії мають бути внесені у ветеринарно-санітарний паспорт встановленого зразка, який видається у державній лікарні ветеринарної медицини.
Зазначається, що забір крові для дослідження на титр антирабічних антитіл роблять щонайменше через 30 днів після дати вакцинації та за 3 місяці до дати переміщення. Це можна провести у лікарні ветеринарної медицини.
Слід здійснити протипаразитарні обробки, якщо це є вимогою країни-призначення, та отримати ветеринарне свідоцтво Ф-1 у державній лікарні ветеринарної медицини, яке діє протягом 72 години.
Після цього необхідно отримати міжнародний ветеринарний сертифікат, що залежить від того яким чином ви плануєте перетнути кордон:
- якщо залізничним транспортом (або авіа після закінчення війни) - слід звернутися до територіальних органів Держпродспоживслужби на кордоні вашого регіону (перед поїздкою);
- якщо автомобільним транспортом - до територіальних органів Держпродспоживслужби на кордоні вашого регіону або до державного ветеринарного інспектора в пунктах пропуску, але заздалегідь уточнюйте режим роботи (перед поїздкою).
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