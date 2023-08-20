Українці можуть виїхати за кордон з домашніми улюбленцями, але для цього слід підготувати спеціальні документи та зробити щеплення тварині. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Країни мають різні правила перетину кордон з домашніми тваринами. З ними можна ознайомитись за посиланням.

Після цього слід відвідати лікаря ветеринарної медицини, щоб зробити тварині чіпування та щеплення проти сказу (можна робити з 12 тижнів віку тварини).

При цьому ідентифікація тварин повинна бути зроблена ранішеніж вакцинація проти сказу. ЦІ дії мають бути внесені у ветеринарно-санітарний паспорт встановленого зразка, який видається у державній лікарні ветеринарної медицини.

Зазначається, що забір крові для дослідження на титр антирабічних антитіл роблять щонайменше через 30 днів після дати вакцинації та за 3 місяці до дати переміщення. Це можна провести у лікарні ветеринарної медицини.

Слід здійснити протипаразитарні обробки, якщо це є вимогою країни-призначення, та отримати ветеринарне свідоцтво Ф-1 у державній лікарні ветеринарної медицини, яке діє протягом 72 години.

Після цього необхідно отримати міжнародний ветеринарний сертифікат, що залежить від того яким чином ви плануєте перетнути кордон: