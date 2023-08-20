1 вересня: скільки коштує зібрати дитину до школи [ Редагувати ]
Серпень - це період активної підготовки батьків майбутніх першокласників перед початком навчального року.
З 1 вересня 2023 року, навчання в умовах військового конфлікту для більшості школярів буде в офлайн-форматі, якщо школа обладнана надійними протиповітряними сховищами.
Давайте розберемось, які покупки необхідно здійснити для дитини, щоб забезпечити її всім необхідним для школи.
Зверніть увагу, перелік покупок для майбутніх першокласників може змінюватися в залежності від обраної школи та навіть конкретного класу.
Давайте розберемось, якою у середньому буде ціна на набір для школяра.
по темі
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 1 вересня в школах України діятимуть три формати навчання
Кабінет міністрів України ухвалив рішення запровадити нову форму навчання у дистанційних школах
У липні Кабінет Міністрів прийняв постанову №754, згідно з якою ветерани та особи, що внесли особливий внесок в розвиток Батьківщини, отримають винагороду від 450 до 3100 гривень
У вівторок, 16 серпня, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що з порту Одеса вийшов контейнеровоз "Joseph Schulte"
Олена Шуляк заявила, що з 15 серпня в Україні розпочався розгляд заяв на отримання компенсації від власників повністю знищеного внаслідок війни жит