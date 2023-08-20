Серпень - це період активної підготовки батьків майбутніх першокласників перед початком навчального року.

З 1 вересня 2023 року, навчання в умовах військового конфлікту для більшості школярів буде в офлайн-форматі, якщо школа обладнана надійними протиповітряними сховищами.

Давайте розберемось, які покупки необхідно здійснити для дитини, щоб забезпечити її всім необхідним для школи.

Зверніть увагу, перелік покупок для майбутніх першокласників може змінюватися в залежності від обраної школи та навіть конкретного класу.

Давайте розберемось, якою у середньому буде ціна на набір для школяра.