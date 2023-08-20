Рівень загрози високий: рф вивела у море підводний ракетоносій [ Редагувати ]
Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що рівень загрози ракетних ударів по Україні залишається високим. За її словами, рф тримає у Чорному морі підводний носій крилатих ракет. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.
Так, ввечері 19 серпня окупанти вивели у Чорне море підводний ракетоносій. Він споряджений чотирма ракетами типу "Калібр".
За її словами, такі маневри окупанти спрямовані на виснаження протиповітряної оборони України.
Зараз 9 кораблів у Чорному морі, серед них один ракетоносій, підводний човен. Один корабель прикриває обстановку у Чорному морі. Ракетну небезпеку ми оцінюємо як високого рівня загрози, оскільки пуск з підводного човна ускладнений для виявлення системами ППО. Це означає, що на сигнали повітряної тривоги треба реагувати дуже оперативно.
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