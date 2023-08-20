Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що рівень загрози ракетних ударів по Україні залишається високим. За її словами, рф тримає у Чорному морі підводний носій крилатих ракет. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Так, ввечері 19 серпня окупанти вивели у Чорне море підводний ракетоносій. Він споряджений чотирма ракетами типу "Калібр".

За її словами, такі маневри окупанти спрямовані на виснаження протиповітряної оборони України.