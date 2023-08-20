"В Маріуполі кадирівці напали на росіян" - Андрющенко [ Редагувати ]
У суботу, 19 серпня, в районі "Кірова" Маріуполя стався конфлікт між кадирівцями та російськими окупантами, який переріс у стрілянину. Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
Під час конфлікту зібралась група автомобілів з кадирівцями й росіянами. Усі були військові. Під час галасу лунали й постріли.
За короткий проміжок часу кількість автомобілів зросла ще близько на двадцять одиниць. Щоб стримати конфлікт, росіяни викликали спецпідрозділ.
Весь конфлікт продовжувався до 22:00. Доїхали і Ахмат і росіяни. Лунали постріли та дві автівки швидкої допомоги когось вивезли. На дахах стояли снайпери, але після 22-ї ночі дійшли якоїсь згоди та роз'їхались. На жаль без масової стрілянини один в одного.
Радник міського голови додав, що причина конфлікту полягала тому, що окупаційна комендатура зупинила чеченця, автомобіль якого був набитий зброєю без жодного документа.
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