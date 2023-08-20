У неділю, 20 серпня, окупанти заявили, що невідомі дрони намагалися атакувати Ростовську область. Окупанти стверджують, що безпілотники знищили.

Про це повідомляє губернатор Ростовської області Василь Голубєв в Telegram.

За його словами, засоби РЕБ нібито нейтралізували невідомі дрони-камікадзе. Як стверджує губернатор, ППО не спрацювала через маленький розмір цілі.

Два дрони впали на території військової частини в Каменську, ще один - за кілометр на північ від Новошахтинська.

Традиційно для росіян - постраждалих та руйнувань в результаті інциденту немає.