Мешканці рф поскаржилися на нову "атаку" [ Редагувати ]
У неділю, 20 серпня, окупанти заявили, що невідомі дрони намагалися атакувати Ростовську область. Окупанти стверджують, що безпілотники знищили.
Про це повідомляє губернатор Ростовської області Василь Голубєв в Telegram.
За його словами, засоби РЕБ нібито нейтралізували невідомі дрони-камікадзе. Як стверджує губернатор, ППО не спрацювала через маленький розмір цілі.
Два дрони впали на території військової частини в Каменську, ще один - за кілометр на північ від Новошахтинська.
Традиційно для росіян - постраждалих та руйнувань в результаті інциденту немає.
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