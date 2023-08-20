Більше 20 загиблих окупантів: у Запорізькій області сталась "міжетнічна" сутичка [ Редагувати ]
У Михайлівці Запорізької області сталась "міжетнічна" сутичка. Внаслідок стрілянини загинули понад 20 окупантів. Про це повідомляється у Telegram-каналі заступника міністра оборони України Ганни Маляр.
Як відзначає Маляр, міжетнічні та міжнаціональні протиріччя процвітають не лише в росії, але й в тимчасово окупованих територіях.
Так, у населеному пункті Михайлівка під час знімання російського пропагандистського сюжету про високопосадовця з числа "кадирівців" військовослужбовці-дагестанці висловили невдоволення, яке переросло в сутичку.
Внаслідок конфлікту, як відзначає Маляр, загинули 20 окупантів, зокрема близько 40 отримали вогнепальні поранення.
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