69 тижнів: білорусь продовжила навчання з рф [ Редагувати ]
білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 27 серпня. Про це повідомляє моніторингова група "беларускі гаюн".
Вихідні 19 і 20 серпня, але "Доманове", "Осиповицький" і "Обуз-Лесновський" працюють без перерви.
Зазначається, що навчання на полігонах продовжуються з 21 серпня й до:
- 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 26.08;
- полігон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 25.08;
- полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 25.08;
- полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 27.08;
- 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 25.08;
- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановицький район) до 27.08;
- 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 27.08;
- полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 26.08;
Навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень уже 69 тижнів.
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