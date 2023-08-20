Збірна США встановила світовий рекорд у змішаній естафеті 4x400 метрів (відео) [ Редагувати ]
Американські бігуни встановили світовий рекорд у змішаній естафеті 4x400 метрів на чемпіонаті світу з легкої атлетики у Будапешті.
Збірна США у фінальному забігу показала результат 3 хвилини 8,80 секунди. За неї виступали Джастін Робінсон, Розі Еффіонг, Меттью Болінг та Алексіс Холмс. Друге місце посіла команда Великої Британії, третє - збірна Чехії.
Колишнє світове досягнення у цій дисципліні також належало американським легкоатлетам, вони встановили його на чемпіонаті світу 2019 року в Катарі - 3 хвилини 9,34 секунди.
Чемпіонат світу у Будапешті завершиться 27 серпня. За рішенням Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій, російські спортсмени пропускають турнір через збройне вторгнення в Україну.
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