Російська станція "Луна-25" розбилася об Місяць і припинила існування - Роскосмос [ Редагувати ]
Зв'язок із російською автоматичною міжпланетною станцією "Луна-25" перервався. Про це повідомили у держкорпорації "Роскосмос".
Станція перейшла на нерозрахункову орбіту, зіткнулася з Місяцем і "припинила своє існування".
Як уточнили в "Роскосмосі", 19 серпня відповідно до програми польоту "Луны-25" було передбачено "видачу імпульсу для формування його передпосадкової еліптичної орбіти".
Однак о 14:57 зв'язок із "Луною-25" перервався. Пошуки апарату 19 та 20 серпня, а також спроби встановити з ним зв'язок виявилися безрезультатними.
В связи с отклонением фактических параметров импульса от рассчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны.
Автоматична станція "Луна-25" - перша в сучасній історії росії місячна місія. Попередня станція "Луна-24" була запущена у 1976 році Радянським Союзом.
Луна-25" стартувала із космодрому Східний в Амурській області 11 серпня. За задумом, вона мала стати першою в історії станцією, що сяде на Південному полюсі Місяця.
Посадка "Луны-25" на поверхню природного супутника Землі очікувалась 21 серпня в районі на північ від кратера Богуславського.
Основними завданнями місії є відпрацювання технологій м'якої посадки, дослідження внутрішньої будови та розвідка ресурсів, у тому числі води.
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