Мессі з "Інтер Майамі" виграв Кубок ліг і став найтитулованішим футболістом в історії [ Редагувати ]
Американський футбольний клуб "Інтер Майамі" на виїзді обіграв "Нешвілл" у серії пенальті з рахунком 2:1 у фінальному матчі Кубку ліг. Зустріч відбулася на стадіоні "Геодіс парк" у Нешвіллі (штат Теннессі, США).
Основний час матчу завершився внічию - 1:1. У складі господарів гол забив Фафа Піко (57-а хвилина), у гостей відзначився Ліонель Мессі (23). У серії пенальті точнішими були футболісти "Інтер Майамі" - 10:9.
Кубок ліг - щорічний кубковий турнір. Проводиться між американськими, канадськими та мексиканськими клубами.
Мессі провів сьому гру за "Інтер Майамі" і відзначився у кожній із них. На рахунку аргентинського нападника тепер 10 голів та одна гольова передача у складі американського клубу.
Форвард вийшов на чисте третє місце у списку найкращих бомбардирів в історії клубу, поступаючись лише еквадорцю Леонардо Кампане (16) та аргентинцю Гонсало Ігуаїну (29).
Ліонелю Мессі 36 років, він завоював 44-й трофей у кар'єрі та перевершив рекорд бразильського захисника Дані Алвеса (43).
Este equipo 🫶🥹 pic.twitter.com/cXrFCf2fPc— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 20, 2023
З 2003 по 2021 рік Мессі грав за "Барселону", у її складі нападник 10 разів став чемпіоном Іспанії, 8 разів виграв Суперкубок Іспанії, 7 разів - Кубок Іспанії, 4 рази перемагав у Лізі чемпіонів, по 3 рази виграв Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.
У 2021 році Мессі в рекордний, 7-й раз отримав "Золотий м'яч" - приз, що вручається найкращому гравцю року.
У 2021-2023 роках аргентинець виступав за французький "Парі Сен-Жермен", у якому двічі став чемпіоном Франції та один раз виграв суперкубок країни.
Мессі є найкращим бомбардиром в історії збірної Аргентини, разом із національною командою він став чемпіоном світу (2022), переможцем "Фіналісими" (2022), Кубка Америки (2021), Олімпійських ігор (2008) та молодіжного чемпіонату світу (2005).
У грудні 2022 року Мессі у складі збірної Аргентини завоював титул чемпіона світу з футболу.
"Інтер Майамі" завоював перший трофей в історії. Команда була заснована у січні 2018 року. Одним із власників клубу є шестиразовий чемпіон Англії Девід Бекхем.
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