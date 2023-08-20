Розвідники знищили російську станцію РЕБ "Поле-21" (відео) [ Редагувати ]
Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило відео, як за допомогою безпілотника знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21".
"Засоби радіоелектронної боротьби на війні мають стратегічно важливе значення
Українські розвідники, застосувавши безпілотник, вразили скупчення телекомунікаційних антен противника та знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21", повідомляє ГУР Міноборони.
Станція РЕБ "Поле-21" створює перешкоди та придушує будь-які сигнали навігаційних супутників у радіусі понад 25 км.
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