Укрзалізниця запускає новий поїзд "Київ - Хелм" [ Редагувати ]
Укрзалізниця з 3 вересня запускає новий міжнародний поїзд №119/120 "Київ - Хелм". Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Відправлення з Києва о 06:28, з Рiвного об 11:27, з Ковеля о 13:31, прибуття до Хелма о 17:27.
Жодного підйому на кордоні серед ночі і легка пересадка на польський інтерсіті IC21100 до Варшави (18:12 - 21:02)", - повідомляє Укрзалізниця.
Зворотно відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 - Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45.
Вартість купе - 1 267 грн, люкс - 2 583 грн.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" дозволила повертати квитки навіть після відправлення потяга.
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