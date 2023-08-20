Укрзалізниця з 3 вересня запускає новий міжнародний поїзд №119/120 "Київ - Хелм". Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Відправлення з Києва о 06:28, з Рiвного об 11:27, з Ковеля о 13:31, прибуття до Хелма о 17:27.

Жодного підйому на кордоні серед ночі і легка пересадка на польський інтерсіті IC21100 до Варшави (18:12 - 21:02)", - повідомляє Укрзалізниця.

Зворотно відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 - Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45.

Вартість купе - 1 267 грн, люкс - 2 583 грн.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" дозволила повертати квитки навіть після відправлення потяга.