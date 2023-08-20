Зеленський з першою леді прибули до Нідерландів [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та командою прибули до Нідерландів. Про це глава держави написав у соцмережах.
Разом із першою леді й командою прибули до Нідерландів. Попереду як завжди предметні переговори з паном Премʼєр-міністром Марком Рютте. Головне питання - F-16 для України, для захисту наших людей від російського терору. Стаємо сильнішими. Також на порядку денному Глобальний саміт миру, ФормулаМиру, притягнення держави-терориста до відповідальності.
18 серпня влада США підтвердила, що дозволить країнам ЄС - Данії та Нідерландам - передачу Україні винищувачів F-16 щойно буде завершено підготовку українських пілотів. За повідомленнями західних ЗМІ, на навчання екіпажів може піти рік.
Нагадаємо, напередодні під час візиту Зеленського до Швеції країни домовились про спільне виробництво БМП CV-90 і навчання українських пілотів на шведських винищувачах Saab JAS-39 Gripen.
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