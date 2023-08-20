У Херсоні російські загарбники вразили об'єкт критичної інфраструктури та територію заводу. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 77 обстрілів, випустивши 422 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 14 снарядів.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури та територію заводу у Херсоні", - написав очільник Херсонщини.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення.

20 серпня росіяни атакували Золоту Балку Новоолександрівської громади, повідомляє Херсонська ОВА.

По мирному населеному пункту російська артилерія вдарила близько пʼяти разів. Через обстріли зруйновано господарську споруду.

Легкі поранення отримав 69-річний чоловік. Його шпиталізували.