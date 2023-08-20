Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що пам'ятник Пушкіну в центрі міста не потрібно зносити, а його долю мають вирішувати самі одесити. Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Пушкін це відомий поет. Його люблять, поважають як українці, так і в усьому світі. Тому цей пам’ятник встановлений за кошти громади, збирали на нього кошти одесити і встановлювали одесити, ніяка не влада і не імператриця Катерина встановлювала пам’ятник Пушкіну, тим паче не Путін його встановлював. Тому це окреме питання. Я вважаю, що якщо в той час мешканці нашого міста, наші земляки встановили цей пам’ятник, вони мали на це підґрунтя. І він стоїть. Це має вирішувати громада... Моя персональна думка, що його (пам'ятник Пушкіну - ред.) не треба прибирати.

Мер Одеси наголосив, що виступає категорично проти руйнування памятників будь-кому - Катерині Другій Суворову чи Гагаріну.

Тут ключове слово "руйнувати пам’ятники". Дійсно, я казав таке, що я проти зносу, руйнування пам’ятників. Я за те, щоб ми все робили цивілізовано. Бо ми є цивілізована нація. Ми не варвари. І я вдячний, що ми об’єдналися, ми пройшли всю демократичну процедуру по перенесенню пам’ятника Катерині, по перенесенню пам’ятника Суворову. І це я вважаю, що в нашій країні і в нашому місті має бути така процедура, а не руйнування молотками, чимось там чи іншим.

За словами очільника Одеси, "кричущі пам’ятники вже майже всі прибрали - такі як пам’ятник Леніну, Карлу Марксу і іншим якимось".

Я тоді був проти знесення, проти руйнування і сьогодні проти руйнування, якщо би мене запитали. Але я за те, що треба прибрати, і те, що сьогодні, коли російські ракети вбивають наших українців, то це дійсно треба було би прибрати. Але зробити таким чином, як ми зробили: за це мало того, що проголосувала громада, проголосували депутати, а це представницький орган місцевої влади.

Труханов заявив, про не проти декомунізації, однак для цього є чутливими питання, що стосуються історії Другої світової війни: "Якщо ми залишаємо героїв Радянського Союзу, якщо місто залишається містом-героєм, то треба якось послідовно".

Нагадаємо, у Полтаві наприкінці липня демонтували пам’ятники Пушкіну та Ватутіну.