"Free Ukraine" і "Stop Putler": у фіналі жіночого ЧС-2023 з футболу на поле вибіг патріот України (фото) [ Редагувати ]
Під час фіналу чемпіонату світу з футболу серед жінок на поле вибіг чоловік у футболці з написами "Free Ukraine" та "Stop Putler". Про це повідомили газета Evening Standard.
Фінал ЧС-2023 з футболу серед жінок відбувається на стадіоні "Австралія" у Сіднеї. За титул чемпіонів світу змагаються збірні Іспанії та Англією.
Кудлатий юнак у чорній захисній масці вибіг на поле на 24-й хвилині матчу, коли Англія готувалася виконати штрафний удар.
Він прямував до однієї з лідерок збірної Англії Лорен Гемп. Порушника оперативно вивели стюарди.
Перший тайм фіналу першості світу закінчився на користь іспанок - 1:0.
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