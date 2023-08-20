Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте заявив про "проривну домовленість" щодо винищувачів F-16.

F16. Проривна домовленість. Відсьогодні вже конкретика. Будуть в українському небі. Дякую, Нідерланди! Дякую, Марку! Дякую усім, хто допомагає!

Глава держави додав, що домовився з Марком Рютте про передачу 42 літаків F-16 - після тренування наших пілотів та інженерів.

18 серпня влада США підтвердила, що дозволить країнам ЄС - Данії та Нідерландам - передачу Україні винищувачів F-16 щойно буде завершено підготовку українських пілотів. За повідомленнями західних ЗМІ, на навчання екіпажів може піти рік.

Нагадаємо, напередодні під час візиту Зеленського до Швеції країни домовились про спільне виробництво БМП CV-90 і навчання українських пілотів на шведських винищувачах Saab JAS-39 Gripen.