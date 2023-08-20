Цей Ту-22М3 більше не вбиватиме українців

Російські телеграм-канали публікують фото охопленого полум'ям бомбардувальника Ту-22М3 після удару українських дронів по військовому аеродрому в Сольцях Новгородської області.

Низка пабліків пишуть, що під удар потрапили два літаки. Другий був пошкоджений менше, ніж той, що на фото.

За заявою міноборони рф, один ракетоносець "зазнав ушкоджень". Сьогодні можна побачити характер цих ушкоджень.

Міноборони рф додало, що атаку здійснили з використанням квадрокоптера, а не безпілотника літакового типу, що вкотре свідчить про широке застосування диверсійних груп ГУР/СБУ на території росії.

За наявними даними, на аеродромі у Сольцях Новгородської області дислоковані літаки Ту-22М3 840-го бомбардувального авіаполку, який входить до 22 ТБАД. Загалом випустили майже 500 Ту-22М різних модифікацій

З бомбардувальників Ту-22М3 окупанти запускають по мирних українцях ракети Х-22, які українська ППО поки що не може збивати.

В Американському Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що після вдалої атаки українців неушкоджений літак росіяни перемістили на авіабазу "Оленья" у Мурманській області.