Під Києвом внаслідок вибуху в центрі МВС загинули четверо людей [ Редагувати ]
Під Києвом в результаті вибуху у Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС загинули чотири працівники.
Про це заявила речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова.
За її словами, внаслідок вибуху загинули чотири працівники ДНДКЦ.
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