Росіяни в Херсонській області прицільно вдарили по житловому будинку, є жертви [ Редагувати ]
Російські окупанти прицільно вдарили з танку по житловому будинку в Козацькому Херсонської області. Внаслідок удару загинула жінка.
Про це розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Ворожий танк прицільно вдарив по житловому будинку, через що 60-річна жінка отримала травми несумісні з життям", - пише Прокудін.
Зокрема 45-річна цивільна отримала множинні уламкові поранення. Постраждалу госпіталізували, наразі лікарі надають їй необхідну допомогу.
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