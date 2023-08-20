На одному з пляжів Одеси помітили міну [ Редагувати ]
На одному з міських пляжів Одеси сьогодні, 20 серпня, було помічено предмет схожий на міну.
За даними ДСНС Одеської області, о 13:30 надійшло повідомлення від чергового поліції про те, що у воді за хвилерізом помітили предмет, схожий на якірну міну.
Працівники поліції по гучномовному зв'язку оповістили відпочивальників про небезпеку.
Наразі на пляжі працюють піротехніки ДСНС.
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