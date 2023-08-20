Резніков анонсував чергове засідання "Рамштайн" [ Редагувати ]
Невдовзі пройде нове засідання "Рамштайну". Попередньо, воно відбудеться з 17 до 24 вересня в офлайн-форматі.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
За його словами, ключові питання на "Рамштайні" суттєво не зміняться. Зокрема, пріоритетом номер один залишиться посилення протиповітряної оборони України.
"Більше ракет, більше систем, більше радарів, плюс авіація як елемент протиповітряної оборони. Друге питання - це артилерія та амуніція до неї. Третя річ - це бронетехніка всіх видів", - наголосив Резніков.
Відповідаючи на запитання, чи можна вважати, що роль "Рамштайну" знизилася, міністр заявив - "Ні, так категорично не можна говорити".
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