Україна розпочала перемовини щодо гарантій безпеки з Нідерландами [ Редагувати ]
Україна розпочала перемовини з Нідерландами щодо двостороннього меморандуму про гарантій безпеки.
Про це заявив прем'єр-міністра Нідерландів Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.
Рютте повідомив, що під час сьогоднішньої зустрічі з українським президентом, країни розпочали переговори про гарантії безпеки для України.
"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - наголосив прем'єр.
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