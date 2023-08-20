Україна розпочала перемовини з Нідерландами щодо двостороннього меморандуму про гарантій безпеки.

Про це заявив прем'єр-міністра Нідерландів Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

Рютте повідомив, що під час сьогоднішньої зустрічі з українським президентом, країни розпочали переговори про гарантії безпеки для України.

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - наголосив прем'єр.