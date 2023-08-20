Триває Одеський міжнародний кінофестиваль. Цьогоріч він тимчасово змінив локацію і відбувається в Чернівцях. На порядку денному - 46 фільмів, Національної та Міжнародної конкурсних програм. Про що фестивальне кіно і як оцінює журі?

Відкриття 14 Одеського міжнародного кінофестивалю цього року скромне і без помпезностей. Замість урочистої червоної доріжки - чорна. Організатори кажуть: вся країна зараз переживає надзвичайно складні часи, а сам кінофестиваль покликаний підтримати українців як вдома, так і донести світові правду про війну та злочини росії.

Анна Мачух, генеральна директорка Одеського міжнародного кінофестивалю:

Ми розуміємо, шо головне зараз - Перемога. Але культура - це дуже важливо і культуру потрібно підтримувати. Що робить росія? Вона використовує культуру як потужну зброю, і вони уже зараз знімають фільми про нашу війну, тому дуже важливо, щоб ми мали той контент, який можемо показувати світові. Саме для цього і проводиться кінофестиваль.

Відкрили фестиваль хвилиною мовчання за загиблими внаслідок обстрілу Чернігова. А далі - перший показ. Історичну драму "Довбуш" переглянути зібралася повна зала. Режисер фільму Олесь Санін розповів: з початку вересня творча група вирушить з показами для військових на передову, а також у госпіталі. Крім того, вже вдалося організувати покази стрічки й за кордоном.

Олесь Санін, режисер фільму "Довбуш":

Картину вже купили понад 20 держав світу. Ми попросили, щоб ті, хто можуть, почали покази раніше, і от синхронно з 24 серпня 27 країн починають показ. Це країни Балтії, Німеччина, Чехія, Словаччина, Ізраїль, Корея і ще можливо буде навіть більше. Покази будуть національними мовами й українською для українців, які виїхали за кордон.

У фільмі дебютував Олексій Гнатковський. Він грає - Івана Довбуша, брата Олекси.

Олексій Гнатковський, актор:

Я вже 20 років як працюю у театрі, і це вперше я у кіно. У силу різних обставин я достатньо перебірливий в цьому плані, для мене принциповим завжди було україномовне кіно й українське кіно. Це як піст, коли ти постиш, то приходить Великдень, от Довбуш - це для мене Великдень. Звичайно, хотілося б в інших обставинах, щоб було, розумієте, так, але ми переконані, шо ми переможемо, головне розуміти ціну цієї перемоги.

У програмі кінофестивалю заплановані фільми українських і закордонних режисерів, частину з яких в Україні покажуть вперше.

Алік Шпилюк, програмний консультант Одеського міжнародного кінофестивалю:

Ми сподіваємось, що наші конкурсні фільми викличуть інтерес і у чернівчан, і у гостей, і в одеситів, які я знаю приїхали сюди спеціально, щоб подивитись наші фільми. І чекатимемо на наступну суботу, коли ми зможемо оголосити наших переможців.

14 Одеський міжнародний кінофестиваль триватиме тиждень.