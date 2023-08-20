Gripen проти F-16: який винищувач краще підходить Україні [ Редагувати ]
Окрім F-16, Україна може отримати ще й шведські винищувачі "Гріпени". Про початок тестування пілотами ЗСУ цих літаків напередодні заявив Зеленський заявив під час візиту до Швеції. А наступним кроком стануть домовленості про передачу.
Тож який винищувач: F-16 чи "Гріпен" краще підходить українській армії та ефективніше слугуватиме у війні проти росії? Катерина Кравець розпитала в західних експертів.
Ще минулого листопада в Королівському інституті оборонних досліджень в Британії підготували звіт щодо того, яка техніка негайно потрібна Україні. Тамтешні експерти наполягали: нашим Збройним силам просто зараз потрібні саме шведські літаки "Гріпен", а не F-16. Мовляв, американські винищувачі - це радше на довготривалу перспективу - для патрулювання українського неба вже після перемоги.
Джастін Бронк, провідний автор звіту, аналітик Королівського інституту оборонних досліджень RUSI:
F-16 мають не дуже міцну ходову частину, за дизайном - це легкий бойовий літак, він спроєктований для роботи з дуже довгих гладких злітних смуг, а для того, щоби утримувати свої повітряні сили, Україна зараз працює з доволі коротких, доволі жорстких полів з різних місцевостей, і непотрібно дуже багато обладнання наземної підтримки, ми це називаємо легкий слід. F-16 не створений для такого, тож якби Україна почала створювати ці довгі злітні смуги та встановлювати наземне забезпечення для F-16 в Україні, тоді - якщо це буде робитися до припинення бойових дій, то росія просто побачить ці приготування і почне бити по них ракетами великої дальності.
Натомість "Гріпени" прості, дешеві в утримані та якнайкраще підійдуть до наших умов.
Джастін Бронк, провідний автор звіту, аналітик Королівського інституту оборонних досліджень RUSI:
"Гріпен" був розроблений саме для таких операцій, які зараз виконують в Україні. Він спроєктований злітати з коротких жорстких летовищ, з різних злітних смуг, а все підтримуюче обладнання везуть на вантажівках з маленькими командами з утримання, більшість членів цих команд можуть бути призовниками, тобто не потрібно буде багато натренованих Заходом професіоналів, порівняно з американським F-16. Він має дуже добрий внутрішній електронний набір бойових дій, які спеціально розроблені, щоби боротися з російськими радарами управління польотів.
Крім того, ці шведські літаки здатні брати участь в бойових діях на морі, і неабияк будуть на часі при звільненні Криму.
Джастін Бронк, провідний автор звіту, аналітик Королівського інституту оборонних досліджень RUSI:
У "Гріпена" є протикорабельні можливості, бо Швеція має гарну лінійку протикорабельних ракет і має таку потребу для себе. Цей літак може нести західну ракету дуже далекої дальності Meteor, вона європейська і значно дальшої дії, ніж американська AMRAAM. Отже, він певною мірою ідеальний, і він дуже простий та дешевий в утриманні, в порівнянні з американським. Існує також значний флот у лізингу, їх використовують у кількох натівських країнах - в Чехії та Угорщині, вони не володіють цими літаками, але мають їх в лізингу.
У Шведському університеті оборони наголошують: F-16 у дечому навіть поступається "Гріпену".
Йоакім Паасіківі, підполковник, представник Шведського університету оборони:
Я вважаю, що "Гріпен" краще за F-16, якщо ви маєте на увазі останню версію з електронними засобами протидії, тому що ця версія була розроблена пізніше за F-16, відтак вона новітніша. Втім щодо застосування, щодо профілю місії, який я вважаю найбільш відповідним для України, а в короткотерміновому плані це протиповітряна оборона, ці дві моделі більш-менш рівні. Якщо у вас є значна кількість літаків, у вас більше шансів протистояти російській протиповітряній обороні.
А також не сумніваються у перемозі України.
Йоакім Паасіківі, підполковник, представник Шведського університету оборони:
З того, що ми всі бачили, Україна боротиметься, доки не переможе. Українська армія вже має успіх на фронті, це все дуже важко та ЗСУ мають всі можливості, аби досягти своїх цілей. Так, це буде складно і забере багато часу. Та росії не зламати волі та спроможності української армії, а також підтримку українців своїх збройних сил. Україна переможе і звільнить всі свої міжнародно визнані території.
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