Окрім F-16, Україна може отримати ще й шведські винищувачі "Гріпени". Про початок тестування пілотами ЗСУ цих літаків напередодні заявив Зеленський заявив під час візиту до Швеції. А наступним кроком стануть домовленості про передачу.

Тож який винищувач: F-16 чи "Гріпен" краще підходить українській армії та ефективніше слугуватиме у війні проти росії? Катерина Кравець розпитала в західних експертів.

Ще минулого листопада в Королівському інституті оборонних досліджень в Британії підготували звіт щодо того, яка техніка негайно потрібна Україні. Тамтешні експерти наполягали: нашим Збройним силам просто зараз потрібні саме шведські літаки "Гріпен", а не F-16. Мовляв, американські винищувачі - це радше на довготривалу перспективу - для патрулювання українського неба вже після перемоги.

Джастін Бронк, провідний автор звіту, аналітик Королівського інституту оборонних досліджень RUSI:

F-16 мають не дуже міцну ходову частину, за дизайном - це легкий бойовий літак, він спроєктований для роботи з дуже довгих гладких злітних смуг, а для того, щоби утримувати свої повітряні сили, Україна зараз працює з доволі коротких, доволі жорстких полів з різних місцевостей, і непотрібно дуже багато обладнання наземної підтримки, ми це називаємо легкий слід. F-16 не створений для такого, тож якби Україна почала створювати ці довгі злітні смуги та встановлювати наземне забезпечення для F-16 в Україні, тоді - якщо це буде робитися до припинення бойових дій, то росія просто побачить ці приготування і почне бити по них ракетами великої дальності.

Натомість "Гріпени" прості, дешеві в утримані та якнайкраще підійдуть до наших умов.

Джастін Бронк, провідний автор звіту, аналітик Королівського інституту оборонних досліджень RUSI:

"Гріпен" був розроблений саме для таких операцій, які зараз виконують в Україні. Він спроєктований злітати з коротких жорстких летовищ, з різних злітних смуг, а все підтримуюче обладнання везуть на вантажівках з маленькими командами з утримання, більшість членів цих команд можуть бути призовниками, тобто не потрібно буде багато натренованих Заходом професіоналів, порівняно з американським F-16. Він має дуже добрий внутрішній електронний набір бойових дій, які спеціально розроблені, щоби боротися з російськими радарами управління польотів.

Крім того, ці шведські літаки здатні брати участь в бойових діях на морі, і неабияк будуть на часі при звільненні Криму.

Джастін Бронк, провідний автор звіту, аналітик Королівського інституту оборонних досліджень RUSI:

У "Гріпена" є протикорабельні можливості, бо Швеція має гарну лінійку протикорабельних ракет і має таку потребу для себе. Цей літак може нести західну ракету дуже далекої дальності Meteor, вона європейська і значно дальшої дії, ніж американська AMRAAM. Отже, він певною мірою ідеальний, і він дуже простий та дешевий в утриманні, в порівнянні з американським. Існує також значний флот у лізингу, їх використовують у кількох натівських країнах - в Чехії та Угорщині, вони не володіють цими літаками, але мають їх в лізингу.

У Шведському університеті оборони наголошують: F-16 у дечому навіть поступається "Гріпену".

Йоакім Паасіківі, підполковник, представник Шведського університету оборони:

Я вважаю, що "Гріпен" краще за F-16, якщо ви маєте на увазі останню версію з електронними засобами протидії, тому що ця версія була розроблена пізніше за F-16, відтак вона новітніша. Втім щодо застосування, щодо профілю місії, який я вважаю найбільш відповідним для України, а в короткотерміновому плані це протиповітряна оборона, ці дві моделі більш-менш рівні. Якщо у вас є значна кількість літаків, у вас більше шансів протистояти російській протиповітряній обороні.

А також не сумніваються у перемозі України.

Йоакім Паасіківі, підполковник, представник Шведського університету оборони: