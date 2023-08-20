Ракетний удар по Чернігову: в ОВА розповіли про стан потерпілих [ Редагувати ]
На сьогоднішній день із постраждалими працюють психологи, мобільні бригади в складі соціальних працівників, працівники комунальних служб. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила заступниця начальника Чернігівської обласної війської адміністрації Жанна Шерстюк.
"Цифри постійно змінюються. На сьогоднішній день маємо 156 звернень до лікувальних закладів, 40 осіб на даний час перебувають у стаціонарних відділеннях лікувальних закладів, із них 5 - у тяжкому стані, 35 - в стані середньої тяжкості. В дитячій лікарні наразі 5 дітей, вони всі мають стан середньої тяжкості. Лікарні забезпечені всім необхідним для надання допомоги всім постраждалим", - зазначила Шерстюк.
Вона додала: "На сьогоднішній день із постраждалими працюють психологи, мобільні бригади в складі соціальних працівників, працівники комунальних служб. Також долучаються волонтери Червоного Хреста та інших гуманітарних організацій для того, щоб промоніторити потреби громадян. Це не тільки ліки, будівельні матеріали. Намагаємось реагувати відразу на потребу".
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