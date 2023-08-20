Росіяни намагаються контратакувати і вибивати ЗСУ із позицій: експерт про ситуацію на фронті [ Редагувати ]
Окупанти намагаються конратакувати і вибивати наші війська із раніше вже вибитих позицій, щоб таким чином виграти час і створювати ту саму щільність лінії оборони, яку вони підтримували. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив військовий експерт порталу Defence Express Іван Киричевський.
"Є проблема у тому, що росіяни намагаються постійно чіплятись за ті села, які для них у військовому плані не мають важливого значення. Вони намагаються конратакувати і вибивати наші війська із раніше вже вибитих позицій, щоб таким чином виграти час і створювати ту саму щільність лінії оборони, яку вони підтримували. В них є для цього спеціальні машини, щоб рити нові траншеї для постановки мін", - зазначив Киричевський.
Також експерт розповів про ситуацію на Запорізькому напрямку.
"Поки наші війська ще не пройшли Токмак, а там нам обіцяють дуже складні бої, тому що росіяни навколо міста вирили 5 ліній укріплень, характеризувати групування російських військ, яке теоретично може опинитись у Мелітополі, ще зарано. Всі ті резерви росіян, які у них там були вільні, вони їх підтягнули поближче до лінії фронту, грубо кажучи - все", - резюмував Киричевський.
по темі
На сьогоднішній день із постраждалими працюють психологи, мобільні бригади в складі соціальних працівників, працівники комунальних служб
Окрім F-16, Україна може отримати ще й шведські винищувачі "Гріпени". Тож який винищувач: F-16 чи "Гріпен" краще підходить українській армії та ефективніше слугуватиме у війні проти росії? Катерина Кравець розпитала в західних експертів.
Отримання "Гріпенів" для захисту нашого неба - ключова тема сьогоднішніх переговорів Володимира Зеленського у Швеції. Коли Україна зможе звести нанівець перевагу росіян у небі?
Ці машини країна нам вже надавала як військову допомогу. І вони вже виборюють перемогу України на фронті.
У суботу, 19 серпня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" під час трансляції прямо зі Швеції президент України розповів про деталі візиту до країни-партнера