Окупанти намагаються конратакувати і вибивати наші війська із раніше вже вибитих позицій, щоб таким чином виграти час і створювати ту саму щільність лінії оборони, яку вони підтримували. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив військовий експерт порталу Defence Express Іван Киричевський.

"Є проблема у тому, що росіяни намагаються постійно чіплятись за ті села, які для них у військовому плані не мають важливого значення. Вони намагаються конратакувати і вибивати наші війська із раніше вже вибитих позицій, щоб таким чином виграти час і створювати ту саму щільність лінії оборони, яку вони підтримували. В них є для цього спеціальні машини, щоб рити нові траншеї для постановки мін", - зазначив Киричевський.

Також експерт розповів про ситуацію на Запорізькому напрямку.

"Поки наші війська ще не пройшли Токмак, а там нам обіцяють дуже складні бої, тому що росіяни навколо міста вирили 5 ліній укріплень, характеризувати групування російських військ, яке теоретично може опинитись у Мелітополі, ще зарано. Всі ті резерви росіян, які у них там були вільні, вони їх підтягнули поближче до лінії фронту, грубо кажучи - все", - резюмував Киричевський.