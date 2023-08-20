Від оголошення тривоги до вибуху пройшли лічені хвилини, кажуть люди.

У Чернігові триденна жалоба за загиблими внаслідок російської ракетної атаки по драмтеатру. Люди сьогодні весь день несуть квіти та іграшки до місця трагедії.

Загиблих - семеро, серед них - 6-річна дитина. Постраждалих - зо півтори сотні. В якому стані люди і якої допомоги потребують? Розповість Олена Логінова.

Сюди до Чернігівської обласної дитячої лікарні привезли перших 19 постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Драмтеатру. 13 дітей і 6 дорослих. На роботу терміново вийшли навіть ті медики, в яких був вихідний.

Олександр Хорошок, лікар-хірург Чернігівської обласної дитячої лікарні:

Ми всі були напоготові. Всі тяжкі травми отримали хірургічні оперативні втручання, всі були прооперовані й розподілені по профільних відділеннях.

П'ятьох дітей медики прооперували. Нині їх стан стабільний.

Тетяна Лебедєва, генеральний директор Чернігівської обласної дитячої лікарні:

Діти перебували в різному стані. Найменшому - 10 місяців, найстаршому - 14 років. Це мінно-вибухові травми. У деяких надзвичайно важкі поранення кінцівок. У хлопчика масово осколкове посічення руки, тіла, тобто травми були надзвичайно різні.

Серед семи жертв ракетного удару - 6-річна Софійка. Її довезли до лікарні, але крововтрата була не сумісна з життям.

Олександр Хорошок, лікар-хірург Чернігівської обласної дитячої лікарні:

Була політравма із проникненням-пораненням грудної клітини. Дитина була вкрай тяжкому станові. Зробивши багато всіх заходів: реанімаційних, загальних лікарняно-терапевтичних. На жаль, ми дитину не спасли.

Ще одну дівчинку 12 років прооперували у Києві. Загалом за медичною допомогою звернулося понад 140 людей. Зараз у лікарнях Чернігова залишається 41 постраждалий.

Олена Логінова, кореспондентка:

Ось так виглядає Чернігівський драматичний театр після ракетного удару. Повністю пошкоджений дах будинку, на асфальті всюди уламки скла та конструкцій.

Олег очевидець ракетної атаки. Під час удару чоловік пив каву на вулиці навпроти Драмтеатру.

Олег Скварський, очевидець:

Сиділи, каву пили, тут дуже такий сильний свист. Всі впали на землю. Потужний вибух. Скло на нас сипалось, каміння сипалось. Коли піднялись, нічого не бачили, знаєте, пилюка, дим такий, і ми виходили в арку з хлопцями, бігли постраждалі, люди дитину несли в колясці, у дитини голова окровлена, люди, побиті уламками тієї ракети

Удар по центру міста став справжнім шоком, каже чоловік. На площі в цей час було багато людей.

Олег Скварський, очевидець:

Свято. Церква поряд. Люди яблука святили. Знаєте, з дітьми гуляли, на самокатах їздили.

Пряме попадання в Драмтеатр. На момент удару там було понад двісті людей. Усі учасники виставки виробників ударних дронів.

Валерій Боровик, командир спецпідрозділу ударних дронів "Білий орел":

Почали в телефонах чути повітряну тривогу, ми достояли хвилину мовчання, і всіх організатори попросили спуститися в бомбосховище. Більшість людей, я вам скажу, пішла в бомбосховище.

Від оголошення тривоги до вибуху пройшли лічені хвилини, кажуть люди. Сховатися в укриття встигли не всі.

Валерій Боровик, командир спецпідрозділу ударних дронів "Білий орел":

Пройшов точковий удар, приглушив, багато людей попадало на підлогу, покришило всюди, тут осколки трохи. Був такий трохи шок, тому що дуже серйозний був удар такий. Це не 120 міна чи 155, а це ракета. Спасло буквально 5-10 секунд. Головне не це, а головне - це перекриття приміщення дуже масивні, дуже гарний в нас Чернігівський драмтеатр. Другого поверху немає, точковий удар був по даху. Він був дуже прицільний.

Вибуховою хвилею навколо пошкоджені всі будинки та припарковані авто. В Чернігові оголошено триденну жалобу за загиблими.

Серед жертв агресора - старша викладачка кафедри іноземної філології Національного університету "Чернігівська політехніка" Світлана Кормільцина, яка на момент удару вийшла на прогулянку в парк із дочкою.

Від російської ракети загинула ще одна співробітниця "Чернігівської політехніки" - Наталія Торія.

В момент удару жінка поверталась з церкви.

Також Володимир Василенко - співробітник організації "Право на захист". Без батька залишились четверо дітей.

Та ще двоє чоловіків.