Люди живуть в умовах постійних прильотів, відсутності водопостачання, електрики, газу та мобільного зв'язку.

ЗСУ подолали одну із найбільших проблем контрнаступу, далі справи підуть швидше. Так вважають в американському Інституті вивчення війни. Наші військові, за даними аналітиків, просунулися на рубежі Авдіївка-Донецьк і на заході Запорізької області. Зокрема, розмінували великі поля на півдні.

Утім, ситуація на полі бою залишається складною. Ворог не полишає спроб повернути втрачені позиції на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Нещадним вогнем противник поливає населені пункти. І як виживає там місцеве населення завдяки рятувальникам - розкаже мій колега, воєнкор Руслан Смєщук.

Пожежний розрахунок ДСНС їде в Часів Яр. Місто навпроти Бахмута, оборонний та логістичний вузол сил оборони. Дістатися туди зараз можна лише єдиною розбитою дорогою. Або полями. Рятувальники, які прямують до населеного пункту, кажуть, швидкість не головне - головне проїхати й доїхати.

Часів Яр - щоденно під вогнем російської артилерії, ракет та бомб. Пожежі та дим поряд, або на горизонті внаслідок обстрілу ворожої артилерії - тут звична картина.

Цього разу, як майже щодня - рятувальники привезли в місто воду.

Останній тиждень на Донеччині спекотний у всіх сенсах. Температура тридцять плюс, і так щодня. В таких умовах води не вистачає, а водогін вже давно не працює. На рятувальників тут чекають місцеві жителі. Щодня.

Георгій Савенко, начальник караулу:

Так, постійно одні й ті. Чекають на нас, як сонечко із-за хмарки.

Одній родині - такої ось суто технічної води треба не менше п'ятдесяти літрів на добу. Тож попри загрозу обстрілу - люди набирають, хто скільки зможе донести.

Віктор, житель Часового Яру:

Все, кто остались здесь, они отдают себе отчет, что может быть в любой момент, а что делать? Да не хотим мы себя такими закаленными представлять, но посмотрите, сейчас если вон там вот разорвется, думаете, очередь разбежится? Ничего подобного.

Люди живуть в умовах постійних прильотів, відсутності водопостачання, електрики, газу та мобільного зв'язку. Попри це все, місцеві жителі, які раніше евакуювалися, почали повертатися.

Сергій Чаус, голова військової адміністрації Бахмута:

Є приклади, на жаль, повернення громадян, розмовляємо, пояснюємо, тим більше останнім часом є посилення обстрілів, останні два тижні, суттєво ми це бачимо. Є такі, що повертаються, пояснюємо, що повертатися не те що не треба, а поки що не можна.

Наразі в Часовому Ярі продовжує жити близько тисячі мирних мешканців, які з різних причин не можуть або не хочуть евакуюватися. Для їхнього виживання щоденно ризикуючи власним життям працюють десятки рятувальників, співробітників та волонтерів.