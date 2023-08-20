У Німеччині ЗСУ продовжують навчання на танках Leopard 1 [ Редагувати ]
Українські військові продовжують навчання в Німеччині на танках "Леопард 1". Першу партію броньовиків країна нещодавно вже передала нам. Тетяна Логунова - розповість докладніше.
До бою готові. Українські військові демонструють журналістам, як влучно вони вражають потенційні ворожі цілі. Позаду - майже шість тижнів підготовки на полігоні в німецькому місті Клітц. Попереду дорога додому і фронт.
Ми вмотивовані захищати нашу країну, і це найкращі ліки проти страху.
На полігоні в Клітці наразі проходять підготовку сотні українських військових. Вони вивчають нюанси танку "Леопард 1" - це перша модифікація основної німецької бойової машини. До кінця року Україна отримає більше сотні таких "Леопардів" від Німеччини та Данії.
Марко Маульбекер, інструктор Бундесверу:
Якщо ми порівнюємо "Леопард 1" і "Леопард 2", то я скажу так - бойовий танк є бойовий танк. Відмінностей дуже небагато. Звісно, друга модифікація більш вдосконалена, у ній багато електроніки. Але основні функції - однакові.
Зазвичай навчання на "Леопардах" тривають кілька місяців. В українців стільки часу немає. Тож тренуються в режимі інтенсив - без вихідних, по 12 годин на день.
Дуже вважливо. Ми отримуємо нову техніку, потрібну для нас. Нам потрібно вміти працювати з нею, техніка відрізняється від нашої, її потрібно добре знати.
Марко Маульбекер, інструктор Бундесверу:
Українські солдати мають високу мотивацію, без неї б нічого не вийшло. Зрештою, сама лише інструкція з експлуатації бойового танку налічує добрих 700 сторінок. І ми бачимо, як щодня, після основних навчань українські бійці продовжують працювати з танком, вивчати його. Вони хочуть опанувати цю систему за дуже короткий час.
На базі в Клітці готують не тільки екіпажі, але й інструкторів, які потім допомагають німцям навчати українських бійців.
Андреас Марлоу, генерал-лейтенант, командуючий місії ЄС з підготовки військовослужбовців ЗСУ в Німеччині:
Я заохочую українців направляти до нас й інструкторів, щоб ми могли, як то кажуть, "натренувати тренера". І вони приїздять. Фактично на кожному курсі в нас є українські інструктори. Спочатку вони проходять навчання, а потім допомагають нам в подальшій роботі.
Відтоді як країни ЄС почали готувати українських військовослужбовців, навчання у Німеччині пройшли шість тисяч солдатів. До кінця року їх буде 10 тисяч.
На тренінги в Німеччину запросили й технічних співробітників, які вчаться обслуговувати та ремонтувати танки "Леопард". Про це повідомила компанія-виробник броні. В концерні Rheinmetall розраховують, що вже у цьому місяці фахівці почнуть обслуговувати бронетехніку на території України.
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