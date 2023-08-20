Третій саміт Кримської платформи: Чистіков розповів деталі заходу [ Редагувати ]
В цьому році до саміту Кримської платформи запрошені понад 100 глав держав. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив заступник Постійного Представника Президента України в АР Крим Денис Чистіков.
"Це вже буде третій урядовий саміт Кримської платформи. Перший проходив в офлайн-форматі, в подальшому після повномасштабного вторгнення було переведено його в змішаний формат офлайн та онлайн. В першому приймало участь 46 держав, в подальшому було розширено до 60 держав та іноземних організацій. В цьому році за інформацією МЗС, вони надіслали від імені Президента України запрошення головам понад 100 держав. Крім того, до заходу запрошуються не тільки іноземні держави, але й міжнародні та іноземні впливові організації", - зазначив Чистіков.
Він додав: "Також, як зазначає МЗС, протягом другої половини минулого року та першої половини цього року МЗС активно працювали із розширенням географії і співробітництва з країнами глобального півдня, тому очікуємо, що представники вказаних країн будуть долучені".
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