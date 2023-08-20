Данія передасть Україні 19 літаків F-16 [ Редагувати ]
Уряд Данії передасть Україні 19 американських винищувачів F-16. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на спільній прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським.
"Ви та ваші земляки продемонстрували нам, що таке справжня хоробрість. За це ми вам зобов'язані всією підтримкою. Від початку війни Данія була на вашому боці, бо ваша свобода - це наша свобода. Саме тому ми сьогодні оголошуємо, що надамо 19 F-16 в Україну", - заявила вона.
Премʼєр підкреслила, що Данія разом з Нідерландами зможе надати винищувачі.
"Сподіваюся, що інші країни будуть слідувати за нами. Ми віримо, що данські винищувачі допоможуть вам захистити українське небо, український народ, та повернути землі, які по праву вам належать" - додала вона.
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