Президент Володимир Зеленський відреагував на запитання про те, чи готова Україна віддати частину своїх територій, щоб вступити до НАТО.

Про це він сказав на пресконференції із прем'єркою Данії Метте Фредеріксен.

Так, журналістка запитала президента, як він ставиться до заяв про те, що в обмін на мир та членство в НАТО, Україні доведеться віддати частину своєї території.

"Обмін території? Готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО", - відреагував глава держави.