У Стамбулі можуть пройти переговори щодо відновлення "зернової угоди". Наразі Анкара працює над проєктними пропозиціями, щоб відновити експорт продукції з України. Повідомляють турецькі ЗМІ.

Згадували "зернову угоду" на цьому тижні й в американських ЗМІ. Одні писали, що Росія, Туреччина і Катар готують заміну документа. А інші, що нові домовленості взагалі не потрібні. Бо зерно почали возити суходолом та Дунаєм.

Наш спеціальний кореспондент у Сполучених штатах Дмитро Анопченко зібрав експертні думки щодо перспектив угоди.

Українську "зернову угоду" цими днями обговорюють у Вашингтоні - на різних рівнях, зокрема й у Конгресі. Дискутують щодо того, як повернути у неї росію - і водночас про альтернативні шляхи вивезення українського зерна.

Особлива увага до цього після гучної публікації газети The Wall Street Journal, яка написала, що США зараз вважають пріоритетом транспортування зерна по Дунаю і вкладатимуть величезні кошти для посилення цього маршруту. А ще, що американська адміністрація (і це уперше) начебто готова розглядати можливість військового захисту для таких суден. Я вислухав думки щодо цього конгресменів і провідних економічних експертів. Всі заяви й аргументи - далі у моєму сюжеті.

Вихід росії із "зернової угоди", атаки на українські зернові термінали й порти, а тепер і чутки про намагання москви укласти нову угоду - вже без ООН, лише із Туреччиною та Катаром, американські експерти вважають спробами кремля штучно спровокувати зростання цін на зерно. Кажуть, це для москви спосіб хоча б частково компенсувати втрати від санкцій та знайти додаткове джерело аби й далі фінансувати війну.

Андерс Аслунд, голова Експертної Ради Центру соціальних та економічних досліджень:

росія хоче підняти ціни, бо їй це вигідно. путін дуже чітко сказав про це у своїх внутрішніх промовах. москва навіть збільшила прибутки від експорту зерна торік більше, ніж будь-коли раніше. Отже, це очевидне одноосібне рішення росії. путін хоче більше грошей і хоче голоду, в якому він може звинуватити Україну. Він стверджує, що лише невелика частка українського зерна йде до Африки. Але це неправда! І коли українське зерно заблокували - ціни зросли по всьому світу.

Дунайський шлях називають хорошою альтернативою. І Штати через Агентство з міжнародного розвитку виділяють зараз і нові вагони для зерна; і дали гроші, щоб зробити міцне освітлення, а отже, можна завантажувати теплоходи в українських дунайських портах цілодобово. Тобто альтернативний шлях є! Але, на жаль, він не замінить Чорноморський маршрут.

Андерс Аслунд, голова Експертної Ради Центру соціальних та економічних досліджень:

Немає альтернативи перевезенню зерна морем. Транспортування залізницею - надто дороге, через це і зерно дорожчає. І, як наслідок, українські фермери не зароблять грошей, працюватимуть зі збитками. Тому це має бути морський транспорт! Зазвичай 95% усього українського зернового експорту йде Чорним морем. До речі, саме тому Україні так потрібно повернути контроль над Кримом і, зокрема, Севастополем. Інакше вона не зможе забезпечити судноплавство у Чорному морі.

Це - перший контейнеровоз, який покинув Одесу вже після того, як москва вийшла із "зернової угоди". Судно перебувало в Одесі із самого початку повномасштабної війни й лише зараз наважилося вийти з порту. Преса зафіксувала теплохід, коли він проходив Босфор, а потім встав на якірну стоянку у Мармуровому морі поблизу контейнерного термінала в Амбарлі.

І якщо подивитися на карту, то маршрут довгий, нестандартний, але максимально безпечний, бо проходить винятково через 12-мильну зону України, Румунії, Болгарії й Туреччини, де його в принципі не могли зупинити російські військові кораблі.

Але якщо до країн ЄС москві не дотягнутися, а з Туреччиною не хочуть зіпсувати стосунки, то в українських водах москва могла б спробувати блокувати й цей маршрут. Тому вчергове озвучується ідея запровадження військових конвоїв.

Андерс Аслунд, голова Експертної Ради Центру соціальних та економічних досліджень:

путін боягуз. Він живе у своїх бункерах і пересувається лише на своїх бронепоїздах. Він не наважиться атакувати кораблі НАТО, бо тоді почне війну. І цю війну спровокувало б не НАТО, росія її б почала! Тому путін цього не зробить. І дивно, що Вашингтон весь цей час надто обережний, щоб не спровокувати путіна. Це весь час було проблемою!

В Конгресі, на відміну від експертів і відставних військових, ідею таких конвоїв обговорювати не готові. Можливо, поки. Але кажуть про потрібність політичних кроків для стримування москви. Хоча б у тому, щоб зупинити обстріли українських портів і напади на вантажні судна у Чорному морі.

Марсі Каптур, американська конгресвумен:

Американці й наші партнери у світі - в таких місцях, як Африка, де найбільше ризикують від втрати доступу до українського зерна, чудово розуміють, що росія перетворює продовольство на зброю. І це може призвести до подорожчання продуктів харчування. І те, що відбувається сьогодні зі світовими цінами, настільки зараз залежить від того, що відбуватиметься надалі в Україні! Від знищення українського зерна росією, від її спроб блокувати поставки з України! І американці - а також люди по всьому світу - мають чітко розуміти, чому це відбувається.

Марсі вбачає у цьому навіть не стільки економічний інтерес, як спробу знищити Україну політично. Каже: їй це нагадує політику голодомору, яку проводив кремль за радянських часів. Мовляв, так, наслідки інші, тоді все було набагато трагічніше, але політика схожа.

Марсі Каптур, американська конгресвумен:

7 мільйонів жителів України тоді загинули, намагаючись вижити через голод між 1932 і 1933 роками, коли Радянський Союз конфіскував зерно. А сьогодні росія бомбить зерносховища в Україні - в Одесі та в інших місцях. Тоді це робилося, щоб придушити свідомих селян, які мужньо боролися за збереження своєї національної ідентичності. Зараз також відбувається масове порушення прав людини. І що Радянський Союз тоды, що російська влада зараз - все заперечують і намагаються приховати докази.

Американські політики поки не мають якогось чіткого "рецепту дій". Скоріше хочуть показати, що уважно спостерігають за ситуацією, за розвитком подій, за альтернативними шляхами й спробами вантажних суден все ж виходити з українських портів. І надсилають сигнал москві, що за необхідності будуть реагувати.