Українські військові показали момент успішного штурму на Бердянському напрямі: після потужного вогню наші морпіхи зуміли посісти вибиті позиції російських окупантів.

Про це повідомили у пресслужбі 36 ОБрМП.

"Під час штурмових дій морпіхів 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського окупанти всі кивають лаптями зі своїх позицій. Працюємо далі!" , – повідомили військові.

На відео видно, як окупанти під вогнем, намагаючись врятувати свої шкури, дуже швидко тікають.

Також, в "Українській правді" повідомили про те, що все сталося на Бердянському напрямі. Росіяни залишили свої позиції під обстрілами артилерії, після чого морпіхи зайняли вибиті позиції окупантів.