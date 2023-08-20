Морпіхи показали кадри втечі росіян під Бердянськом [ Редагувати ]
Українські військові показали момент успішного штурму на Бердянському напрямі: після потужного вогню наші морпіхи зуміли посісти вибиті позиції російських окупантів.
Про це повідомили у пресслужбі 36 ОБрМП.
"Під час штурмових дій морпіхів 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського окупанти всі кивають лаптями зі своїх позицій. Працюємо далі!" , – повідомили військові.
На відео видно, як окупанти під вогнем, намагаючись врятувати свої шкури, дуже швидко тікають.
Також, в "Українській правді" повідомили про те, що все сталося на Бердянському напрямі. Росіяни залишили свої позиції під обстрілами артилерії, після чого морпіхи зайняли вибиті позиції окупантів.
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