Хмельниччина оговтується від наслідків ворожої атаки "Шахедами". У громаді пошкоджено понад півтисячі житлових будинків, лікарні, школи та магазини. Марічка Золота - розкаже докладніше.

У цьому селі вибуховими хвилями пошкоджено майже кожен житловий будинок: повибивало вікна і двері, розтрощило дахи. Люди кажуть: під ранок пролунало кілька потужних вибухів.

Любов Кирильцева, постраждала:

Стоїмо на порозі, і тут зрив, такий червоний гриб. Червоний, не дим. А то такий червоний дим пішов, і чую, вікна вже посипались, бо скло. А шифер, що попадав, я і не помітила.

А в цій хаті дорослі із дітьми опинилися в пастці. Вибуховою хвилею заблокувало двері, тож рятувалися через вибиті вікна.

Галина Білюк, постраждала:

Шифер з хати познімало, з сараю тоже познімало. Ще є хата батьків покійних, то там все. Веранду одну, веранду другу, геть і коробки. Не тільки скло, а й коробки.

Подібні пошкодження мають сотні будівель у двох громадах. А це декілька населених пунктів області.

Сергій Тюрін, перший заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації:

Пошкоджено близько пів тисячі домоволодінь приватної й комунальної форм власності. Постраждало двоє людей від уламків скла. Крім того, 6 людей звернулось в психоемоційно-шоковому стані. В області працюють комісії.

Комісійно за добу встановили наслідки ворожої атаки. Поки підраховують матеріальні збитки, люди згуртувалися і розпочали самотужки ремонтувати оселі - будівельні матеріали надали із резервного фонду громади.

Андрій Ковпак, голова громади:

Зазнали шкоди також 2 школи, 3 будинки культури, лікарня, садочок. Вже працюють бригади, які ставлять скло, ставлять двері, міняють шифер. Багато людей самостійно, своїми силами шифер міняють.

У цій школі не залишилось жодного цілого вікна. Розтрощена стеля, меблі й дитячі іграшки. Щоб відремонтувати будівлю до початку навчального року, потрібно чимале фінансування.

Ворог поцілив і в історико-культурний заповідник XIV-XVI століття. Тут, на момент атаки "Шахедами", перебувало понад 300 студентів-учасників форуму, з усіх куточків України. Усі встигли перейти в укриття. Пошкоджені вікна, двері музею і покрівля Лицарської вежі фортеці.

Олег Погорілець, директор Державного історико-культурного заповідника:

Повідривало місцями скріплення цих листів, і для цього треба провести висотниками обстеження. Це вже затратно і це час. Потім прийдеться ці листи міняти. Руйнування, які треба робити за допомогою реставраторів, найперше - це наші двері, які є історичними. Зроблені вони фігурними, і зрозуміло, що простий майстер це не зробить.

Працівники силових структур фіксують усі злочини й відкривають кримінальні провадження щодо порушення законів і звичаїв війни. А українці тим часом за добу вже полагодили майже половину пошкоджених будинків.