Сила духу, яка виходить за межі алгоритмів лікування та реабілітації. Буковинські медики у захваті від волі наших бійців, які приїжджають до тамтешніх лікарень на реабілітацію. Мотивуючі історії незламних людей - далі.

Владислав читає власного вірша:

Я живу на своїй, Богом даній землі, і не буде провадити враг тут порядки. Тут господар єдиний - український народ, а прийшовший вбивати - від того ж падьот.

Під час найважчих боїв, коли замість музи говорить війна, 22-річний Владислав Білецький з Кіровоградщини вихлюпував свої емоції у віршах. Хлопець ще у вересні 2021 року пішов за контрактом у 95 окрему десантно-штурмову бригаду. Розповідає: під час війни здобув вищу юридичну освіту, 409 днів не був удома. Після поранення, переніс 27 операцій і втратив ногу.

Владислав Білецький, військовослужбовець Збройних сил України:

Найбільше лякало, що ти не розумієш, як буде далі. Але після того, як я приїхав сюди й побачив перших хлопців з моєї бригади, то я побачив, що вони вже ходять, думаю: то ще ж не все втрачено, ще можемо жити.

Приймати воїнів з ампутаціями тут почали з січня 2022 року. За цей час лікарі-реабілітологи здобули цінні знання.

Діана Романюк, завідувачка відділення реабілітації лікарні:

Підготовка до протезування відбувається не один-два дні. Це достатньо днів займає - в кого більше, в кого менше, там є певні етапи формування культі, укріплення м'язів, укріплення м'язів спини, черевного преса і так далі. Потім відбувається процес протезування. І з цього моменту починається зовсім новий етап: людина стає на свої обидві кінцівки, вона знову вчиться рівноваги, вона знову вчиться робити перший крок, як новонароджена дитина.

Щойно пацієнт зміцніє, знімають мірки для протеза, який буде готовий упродовж кількох тижнів. Їх теж українські фахівці навчились удосконалювати - робити легшими та надійнішими.

Олег Марусяк, технік-протезист лікарні:

Зараз до нас приїжджають з-за кордону, вони у нас навчаються, удосконалюються, діляться технологіями, ми це все записуємо, використовуємо.

Але всі ці зусилля - марні без бажання і волі самого воїна, кажуть медики. І їхні пацієнти не припиняють дивувати. За місяць на протезі Владислав робить неймовірне.

Владислав, військовослужбовець Збройних сил України:

Спочатку я боявся узагалі наступати на ногу. Виходить, я 5 місяців був без ноги, і втратилось те відчуття, що є якась опора, ти стоїш і не знаєш, як на нього давити. Але зараз я можу впевнено сказати, що можу дівчат на руках носити. Я ж був удома, жнива ж були - пшениця, ячмінь. Я спокійно носив мішок із пшеницею.

Праця - ще один різновид терапії, жартують лікарі та й самі військові. Бо це можливість повернутись до звичного життя, каже 53-річний Сергій.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

- Я бачу, тачку возите з будматеріалами. - Так, правильно, дівчата теж загружають. Зараз вже не загружають, я сам вже шукаю собі пригод. - Яких? На велосипеді? - Їздив на велосипеді уже. Показали, як, тому що на п'ятках треба.

І непереможні щодня ідуть уперед.

Діана Романюк, завідувачка виділення реабілітації лікарні: