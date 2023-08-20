Відомий російський гуморист із проукраїнською позицією Максим Галкін опублікував пронизливий текст про ракетний удар рф по Чернігову, внаслідок якого загинула 6-річна дитина.

Цьому маленькому ангелу Галкін присвятив свій пост на сторінці в Instagram.

"Літо, серпень, вихідні, місто, центр, театр, діти, смерть. Дівчинка маленька посміхалася, жила, сподівалася, сміялася, попри все. Ми не обираємо час дитинства, ракети летять і летять, сирени виють, а дитинство йде. Живе маленька людина на порозі нового великого життя, а цій маленькій тендітній людині дорослі дядьки в медальках кажуть, мовляв, не буде в тебе цього великого життя, у нас інші плани, сьогодні твій останній день, супутні втрати. так називається, каже, не ми вигадали. А він у нашій найбільшій країні відповідає за всі наші справи, які не стосуються нас", – пише артист.

Галкін написав, що не може дивитися на знімки маленької Софійки, яка посміхалася камері перед тим, як покинути цей світ. Галкін також не опублікував фотографії дитини, бо вважає, що це може зробити боляче українцям, які знали її.

"Що за шлях такий, на якому такі втрати? Куди йдемо? Дяді міністру видніше. А може, він теж не знає, що за шлях. Він так себе заспокоює. А ось цей дорослий дядько, який натиснув кнопку, він може подивитися на усмішку, якої більше немає? Чи він не користується інтернетом? Або користується, але нікому не каже, так спокійніше. А ще є окремі дорослі тітки з кішечками, люблячі матусі та бабусі з геранню на підвіконні, які зараз напишуть, що я не згадав дівчинку в Палестині, або пробурчать одразу, що я лаю людей", – емоційно написав Галкін.

Він також додав, що в цьому драмтеатрі Чернігова і сам колись виступав і відчував душу. Він також поділився фотографією театру.

На афіші, що "засвітилася" на фото Галкіна, видно, що театр Чернігова раніше також виступали легендарні ДДТ. Лідер цієї групи Юрій Шевчук із 2014 року не підтримував війну рф, розв'язану в Україні. Він неодноразово висловлювався проти вбивства мирних українців та випускав антивоєнні кліпи.

Але, на жаль, далеко не всі жителі країни-окупанта відрізняються розсудливістю. У коментарях до поста Галкіна російські "патріоти" влаштували справжню істерію. Згадали, звичайно ж, і улюблений брехливо-цинічний наратив про "вбивства Україною дітей на Донбасі".