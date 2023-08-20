Сьогодні Всесвітній день медичного транспорту. Таке вшанування швидкі заслужили з часів Першої світової війни. І в наш час, коли знову війна прийшла на нашу землю - їхню надважливість відчула вся країна. Під кулями, між вибухами снарядів, по замінованих дорогах вони не спиняючись мчать туди, де найбільш потрібні.

Зима 2023. Швидкі черкаського обласного центру екстреної допомоги намотують кілометри шляхами нещодавно визволеної від росіян Херсонщини. Тутешні поля заміновані, а дороги розбиті вирвами від снарядів і важкою технікою. Без міцних і надійних машин медикам тут не було б що робити.

А це вже глибокий тил - Черкаси. Цей вулик - диспетчерська обласного центру екстреної допомоги. Саме сюди надходять виклики від хворих. І звідси відправляють до них швидкі. Так само як і біля фронту, завдання незмінне - рятувати людей.

Віталій сідає у свій комфортний новенький мерседес. Таких машин в Україні всього дві - їх цьогоріч передали медикам німецькі колеги. Цей бус створений винятково під потреби екстреної медицини. Тут є все для невідкладної допомоги й транспортування пацієнтів у тяжкому стані. Жартома Віталій називає свою швидку - "космічним кораблем". Адже про такі машини медики можуть тільки мріяти.

Віталій Осіпов, водій Черкаського обласного центру екстреної допомоги:

Це машина класу С. Швидкі бувають класу А, класу В і класу С. Клас С - це реанімація. Від оснащення багато чого залежить. Буває перевозимо таких хворих, що їх трясти не можна, і все залежить від м'якості машини й від начинки.

Це теж машини швидкої допомоги. На них черкаські медики їздили на виклики ще рік тому. Автомобілі відносно не старі - кінця 90-х початку двохтисячних років. Але на них і живого місця немає, каже пан Володимир. Зараз обласний центр намагається списати цей транспорт - возити на ньому пацієнтів просто небезпечно.

Володимир Поденко - начальник автомобільно-експлуатаційного відділу Черкаського обласного центру екстреної допомоги:

Подивіться, як в цій машині можна було возити людей. Це ж прямо на полу стояли носилки брезентові. Ось вже кузова тут немає, пальці проходять.

Зараз по всій Україні центри екстреної допомоги намагаються відійти від радянсько-російського спадку у вигляді УАЗів та ГАЗелей. За останні два роки гараж черкаських медиків поповнився на майже сотню сучасних машин.

На цих кадрах медики черкаської екстренки транспортують зі шпиталю тяжко-поранених бійців. Величезний комфортабельний автобус - теж спеціалізована медична машина. Торік його подарували Україні іноземці. Він повністю укомплектований всім необхідним обладнанням. На ньому Дмитрові не раз доводилось проводити евакуацію пацієнтів. Тож він упевнено каже, такий транспорт і дійсно рятує.

Дмитро Нехаєнко - фельдшер Черкаського обласного центру екстреної допомоги:

Якщо немає транспорту, немає апаратури, то медик, як військовий без зброї, може надати тільки базову підтримку життя і більш нічого.

Скільки життів уже врятували сучасні медичні автомобілі, порахувати важко, каже директор центру. Переоснащення української екстренки почалось ще до вторгнення і на момент початку великої війни медики мали надійний інструмент - новий спеціалізований транспорт.

Ігор Фесун - директор Черкаського обласного центру екстреної допомоги:

Якби вона не набрала тих масштабів, ми б не були готові зустрічати війну. У нас дуже великий прорив в екстренці України, не побоюсь сказати, що ми виходимо на дуже круті позиції навіть у світі, зокрема і по транспорту.

Та машинам і людям ще потрібно пройти довгий воєнний шлях. Тому й автомобілі та їхні екіпажі працюють без свят та вихідних як на фронті, так і в тилу.