Українську "формулу миру" підтримали вже 63 країни світу - Зеленський [ Редагувати ]
Українську "формулу миру" підтримали вже 63 країни світу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте 20 серпня.
"Щотижня ми додаємо дипломатичні команди, нові країни до спільної глобальної роботи (щодо формули миру - ред.). Сьогодні 63 держави на рівні послів уже приєдналися", - розповів він.
Зеленський додав, що Нідерланди долучилися до формули миру одними з перших.
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