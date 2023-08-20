Українську "формулу миру" підтримали вже 63 країни світу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте 20 серпня.

"Щотижня ми додаємо дипломатичні команди, нові країни до спільної глобальної роботи (щодо формули миру - ред.). Сьогодні 63 держави на рівні послів уже приєдналися", - розповів він.

Зеленський додав, що Нідерланди долучилися до формули миру одними з перших.