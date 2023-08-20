Окупанти скинули вибухівку із дрона на перехожого на вулиці Херсона [ Редагувати ]
У неділю, 20 серпня, російський дрон скинув два вибухові пристрої на чоловіка, який йшов вулицею Новоберислава, що на Херсонщині.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі.
Безглузда у своїй жорстокості атака на цивільного мешканця сталася серед білого дня - близько 15:30.
“Від отриманих поранень 33-річний місцевий житель загинув на місці”, - йдеться у повідомленні.
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