У неділю, 20 серпня, російський дрон скинув два вибухові пристрої на чоловіка, який йшов вулицею Новоберислава, що на Херсонщині.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі.

Безглузда у своїй жорстокості атака на цивільного мешканця сталася серед білого дня - близько 15:30.

“Від отриманих поранень 33-річний місцевий житель загинув на місці”, - йдеться у повідомленні.