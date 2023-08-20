У цій черкаській багатоповерхівці мешкає кілька десятків людей з інвалідністю - тут і незрячі, і маломобільні.

У Черкасах мешканці одного з будинків скаржаться на недоступність укриття для людей з інвалідністю. А таких в їх домі проживає кілька десятків. Саме сховище почали ремонтувати та інклюзивним воно не стало. Чому - дізнавалась наша знімальна група.

Крутими східцями без жодних орієнтирів Олександр спускається у сховище. Робити це відносно швидко він може, коли його підтримують.

Без сторонньої допомоги тут не пройти, дивіться...

У цій черкаській багатоповерхівці мешкає кілька десятків людей з інвалідністю - тут і незрячі, і маломобільні. І пройти в укриття під час тривоги для більшості з них - це випробування.

Олександр Прилуцький, мешканець будинку:

Я сам особисто людина з інвалідністю першої групи, я незрячий, так сталось, що я із супровідником можу проникнути скрізь, я в минулому спортсмен, мені це простіше, але є люди з різними вадами, і ці люди з самого початку боялись навіть приходити сюди.

У цьому підвальному приміщенні дитяча спортивна школа. Під час війни сюди на час повітряної тривоги можуть прийти й жителі будинку та учні школи поряд. До навчального року укриття навіть почали ремонтувати й мали б врахувати потреби людей з інвалідністю.

Я вам скажу, що ви людина зряча і не маєте досвіду в цьому, і ви мене хочете переконати, шо тут не треба нічого мінять? Ви не праві.

Так люди сперечаються з чиновниками під час огляду укриття комісією. Ті пояснюють, чому й досі тут не з'явилось жодних інклюзивних пристосувань.

Володимир Куций, завідувач сектору Департаменту освіти Черкаської міської ради:

Зрозумійте, ми ж не можемо будівлю всю по новій переробить, така конструкція. Все залежить від того, коли кошти надходять, по всьому місту дуже багато укриттів, і дуже в багатьох укриттях проведено ремонт.

Вирішити проблему хоча б мінімально мали б підйомні дерев'яні щити для візків та перила на стінах. І ці побажання до завершення ремонтних робіт обіцяють врахувати.

Олексій Куценко, директор спортивної школи:

Ремонт планується, з підрядчиком вже декілька разів виїжджали, обговорювали деякі питання. Ось як відбулось звернення шодо доступу осіб з інвалідністю, то було внесено додаткові зміни, щоб врахувати їхні потреби.

Днями Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України затвердило нові будівельні норми щодо споруд цивільного захисту. Відтепер вони мають відповідати усім стандартам інклюзії. І це право люди можуть відстоювати.

Наталія Капустян, представниця Урядового уповноваженого з прав людей з інвалідністю в Черкаській області:

Можна писати на всі владні структури, а потім шукаємо фонди, які допоможуть. І я думаю, що такі питання можна буде вирішити, разом гори можна звернути.

Нові будівельні нормативи діятимуть з листопада. Люди сподіваються, що пандуси та поручні у їх сховищі все ж таки з'являться раніше.