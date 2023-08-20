Санкції залишаються. Англійський суд виніс знакове рішення, яке стане прецедентом для майбутніх розглядів аналогічних справ. Він залишив у силі арешт літаків, будинків та інших активів партнера Романа Абрамовича, бізнесмена Євгенія Швідлера.

Як виправдовувався підсанкційний олігарх та чому не переконав суд - розповість Світлана Чернецька.

Це перший спір щодо санкцій, який дійшов до суду. Мільярдер Євгеній Швідлер найбільше відомий своєю дружбою та партнерством з іншим підсанкційним олігархом - Романом Абрамовичем. Швідлер був президентом в нафтовій компанії "Сібнєфть", а також був президентом і досі має долю в металургійній "Євраз". Хоча він єдиний з тисячі шестиста людей із санкційного списку, який навіть не має російського громадянства, лише британське та американське.

Після повномасштабного вторгнення Лондон наклав обмеження на тих росіян, які фінансують воєнну машину росії. Щоби вони вплинули на путіна чи хоча б припинили вкладати гроші в стратегічні напрямки. Сам Швідлер наполягав, що путіна в очі не бачив вже роками, тож не має на нього ніякого впливу, а російського бізнесу давно позбувся.

Він благав зняти арешт з його активів, зокрема з двох літаків, які застрягли в лондонському ангарі минулого року. Його юристи в суді розпиналися про те, як важко родині Швідлера жити під санкціями. Його дітей вигнали з приватних англійських шкіл, грошей немає ані на догляд за яхтою, ані за будинками в Британії. Бізнесом керувати неможливо, а поточні рахунки оплачують друзі олігарха.

Втім суд залишився глухим до цих аргументів. Він прийшов до висновку, що Швідлер все-таки може вплинути на Абрамовича, а Абрамович на путіна, щоби припинити війну.

Виходячи із загальнолюдського досвіду, люди охочіше роблять вчинки на прохання або в інтересах друзів і колег, ніж коли це продиктовано виключно їхніми особистими інтересами. До того ж питання впливу одного олігарха на іншого є областю компетенції міністра закордонних справ, у якого більше можливостей оцінити докази, ніж у суду. Визначення важелів тиску на владу росії є питанням зовнішньої політики, в якій у міністра безперечно більше досвіду і повноважень.

Це дуже погана новина для російських олігархів. Бо не зважаючи на ступінь близькості до кремля та особисто путіна, значно ускладнює їхнє тепер вже далеко не розкішне життя. Якщо з цілого списку підсанкційних багатіїв, у когось і був шанс на виключення, то це у Швідлера. Але після цього рішення суду, інші навіть і потикатися із такою вимогою не будуть.