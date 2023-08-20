В ефірі телемарафону "Єдині Новини" на телеканалі "Інтер" експерт-міжнародник Богдан Ференс розповів, що вплинуло на рішення Данії передати Україні F-16.

"російська війна продовжується і проводити контрнаступи в повітрі, або хоча б без паритету дуже важко, тому це політична воля та сміливість. Будемо сподіватись, що це тільки початок", - каже експерт.

Він додав, які країни можуть допомогти Україні за прикладом Данії.

"Німеччина, США, Франція, у них дуже потужні свої військово промислові спроможності і вони мають літаки, які можуть допомагати посилювати здатність боронити країну. Думаю, що як з танковою коаліцією, і цей візит лише початок. Потрібно максимально швидко і динамічно застосувати це озброєння на фронті", - каже він.