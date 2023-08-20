В Антверпені відбувся вікенд українського мистецтва. У галереї на одній із центральних вулиць цього бельгійського міста наші митці знайомили місцевих з українською культурою. Ці культурні вихідні - з концертом, з поетичним вечором та майстер-класами - присвячені 32 річниці української незалежності. Про мистецьку ідентичність українців з Бельгії - далі в сюжеті.

Ця картинна галерея у центрі Антверпена останнім часом стала хабом для нашого мистецтва. З нагоди Дня незалежності в кількох залах демонстрували роботи трьох українських художників з Києва - Ірени Кудрявченко, Анастасії Сахалтуєвої та Олександра Кудрявченка. В експозиції, яка почалась тиждень тому, кілька десятків робіт. Оця мозаїка - авторства Анастасії Сахалтуєвої. Жінка переїхала в Бельгію як біженка і відтоді не марнує нагоди показати іноземцям, що таке українська культура. Анастасія глибоко переживає війну в Україні, і свої емоції передає через творчість.

На перший погляд, це дві жінки або два янголи. Але я задумувала їх як Україна та росія. росія на вигляд нібито несе нам добро, але якщо придивитися уважно, ми бачимо, що її крило чорне, що вона несе за собою смерть.

Поки Анастасія розповідала відвідувачам про мистецькі роботи та їхніх авторів, у сусідній залі художниця Ірена Кудрявченко в режимі реального часу створювала свою чергову картину. Постежити за процесом і поспілкуватися з авторкою міг кожен відвідувач.

Ландер, відвідувач галереї:

Я не знав, що це саме українські художники, але мені подобається. Я не знаю багато про українське мистецтво, але цікаво побачити, як відрізняються стилі представлених художників, і це можливість дізнатися трохи більше про іншу культуру. Таке не часто побачиш у Бельгії.

Цей перфоманс від Ірени Кудрявченко - частина культурної програми, яку організатори підготували під завершення експозиції.

Вікторія Розендааль, волонтерка, організаторка культурного вікенду:

Головна мета - показати бельгійцям Україну, українську культуру, багатогранну, неординарну, показати, що ми тут, і тут дуже багато українців, і бельгійці не дуже знайомі з нашою традицією, вони думають, що ми просто біженці. Ми хочемо показати, що Україна - це нація з багатою культурою, історією, власним рівнем самоідентифікації.

Окрім експозиції, в триденну програму благодійного вікенду ввійшли майстер-класи, лекція з історії, вечір музики та поезії. Співати для відвідувачів прийшла Олена Іванова. Колись у Чернігові у неї був рок-гурт і виступи на фестивалях з авторськими піснями. Зараз жінка живе у Бельгії, куди переїхала з сім'єю після лютневого вторгнення. День виступу почався для Олени з трагічної новини - росіяни поцілили у Драмтеатр в її рідному місті.

Олена Іванова, українська співачка:

Моя мама в Чернігові в цей час, вона була поруч також. І вона в шоці, вона дуже налякана, і я дуже переживаю. Вранці я навіть була в такому стані, знаєте, що я не знала, як мені співати, бо в мене ком в горлі, я дуже переживаю. Такі виставки, такі заходи, вони роблять гарну рекламу нашій державі у позитивному напрямку. Не тільки що у нас війна, це такий негатив. А ми несемо позитив своєю творчістю.

Компанію на сцені Олені склав бельгійський поет Алан Ванклостер. Він пише вірші про війну в Україні, а зараз створює книжку спогадів українських біженців. Алан також перекладає тексти Олениних пісень нідерландською мовою, а вона його вірші - українською, а деякі кладе на музику та перетворює на пісні.

Алан Ванклостер, бельгійський письменник:

Я такий радий, що ми познайомились і можемо разом працювати. І це дуже цікаво, я дізнаюсь щось нове, і це працює в обидва боки - я допомагаю їй, а вона - мені, ми разом виступаємо, ходимо на репетиції. На жаль, ми не можемо зупинити війну, і я не можу зробити Олену щасливою, бо щастя зараз дуже складне. Але я переконаний, що позитивні моменти, які ми створюємо завдяки культурі та розмовам, допомагають їй хоч на мить забути про війну чи легше переносити це усвідомлення, що ти біженка в чужій країні з чужою культурою.

На звуки авторських і народних пісень, що лунали з галереї на всю вулицю, сходилися випадкові перехожі й залишались у теплій компанії українських митців. Кожен міг зробити пожертву, адже культурний вікенд був благодійним - для допомоги дітям-переселенцям з інвалідністю, а також для врятованих з Херсона тварин.